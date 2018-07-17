Криптовалютная биржа FCoin заявила о намерении выкупить 100 млн собственных токенов, чтобы предоставить капитал для нового фонда, поддерживающего группу выбранных фондов, которые займутся дальнейшим инвестированием в криптовалютные и блокчейн-стартапы. На начальную стадию своего проекта биржа выделяет 100 млн токенов FT, оцениваемых в 24 млн долларов. Компания решила предоставить финансирование не напрямую из собственных резервов, а выкупить токены на рынке.

Как сообщает Ttrcoin , FCoin также объявила о запуске «торговой зоны FT-токена», в которой будет представлен ряд пар для обмена FT на другие токены. FCoin пояснила, что только те проекты, которые смогут привлечь свыше 3 млн токенов FT через фонд фондов и получат рекомендации по крайней мере двух спонсоров, будут допущены до торгов в новой зоне.