Криптовалютная биржа Coinbase получила разрешение Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Агентства по регулированию деятельности финансовых институтов (FINRA) на листинг цифровых токенов, которые могут быть признаны ценными бумагами.

SEC и FINRA дали ей разрешение на приобретение дилеров ценных бумаг Keystone Capital Corp., Venovate Marketplace Inc. и Digital Wealth LLC.

Сделка позволит Coinbase включить в свое предложение security-токены и предоставлять услуги в качестве брокера-дилера, альтернативной трейдинговой системы и зарегистрированного инвестиционного консультанта, сообщает Ttrcoin .

Пресс-секретарь Coinbase сообщил, что компания интегрирует собственную технологию в свои новые подразделения, однако не назвал временных рамок для осуществления этого процесса.