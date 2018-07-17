Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) опубликовала документ с рекомендациями для потенциальных инвесторов в ICO-проекты и покупателей токенов, в котором говорится, что перед покупкой монет необходимо досконально изучить их природу и разобраться, какие факторы могут повлиять на их цену.

Некоторые токены, в зависимости от структурирования, могут быть деривативами, товарами или ценными бумагами. Перед инвестированием в проект необходимо узнать и проверить информацию об организаторах, участвуют ли они сами в своем ICO или нет, сообщает РБК.

По мнению экспертов, пользователям стоит опасаться проектов, которые обещают быстрое обогащение или гарантируют возврат средств. Инвестиций с гарантиями не существует, уверены эксперты.

«Лучшая защита — тщательное изучение токенов и осторожность», — поясняют они.