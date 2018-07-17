С начала года Росреестр Татарстана зарегистрировал более 64 тыс. ипотечных сделок. При этом количество ипотек по кредитным сделкам составило 40 422, в том числе на жилые помещения — 29 012, на нежилые — 9096, на земельные участки — 2 314.

Как сообщает TatCenter , также в Татарстане на треть увеличилось количество договоров долевого участия. За 6 месяцев текущего года зарегистрировано 8 722 договоров долевого участия.