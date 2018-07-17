С января этого года количество карт «Мир» увеличилось почти на 7 млн штук (22%) и составило 37 млн, сообщили «Известиям» в Национальной системе платежных карт (НСПК). До конца года банки выпустят еще 17 млн карт. Эксперты уверены, что НСПК в ближайшем будущем сможет занять до 40% рынка платежных систем.



Национальные платежные карты выпускаются в основном для бюджетников. Законом предусмотрен перевод всех выплат для них на «Мир» начиная с 1 июля 2018 года. Это касается начисления зарплаты работников предприятий бюджетной сферы, госслужащих, а также студентов госвузов, получающих стипендию. Для пенсионеров предусмотрен более длительный переход — до 1 июля 2020 года. Если у них сейчас есть карты других платежных систем, то им разрешено пользоваться этими картами до истечения срока действия. После этого пенсионеров также переведут на «Мир».

При этом гражданам, постоянно проживающим за пределами России, сотрудникам дипломатических представительств, консульских учреждений и постоянных представительств России при международных организациях, карту «Мир» для получения зарплаты оформлять не обязательно.

Уже в 2019 году НСПК сможет занять до 40% рынка платежных систем по эмиссии, полагает управляющий партнер аудиторской компании «2К» Тамара Касьянова. Сейчас доля НСПК составляет 11%.