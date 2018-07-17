Суд кассационной инстанции подтвердил обоснованность административного наказания ООО «Мэйл.Ру» (Mail.Ru) за непредоставление Управлению Федеральной антимонопольной службы России по Красноярскому краю переписки своих пользователей. Об этом сообщает во вторник Красноярское УФАС.

Суд кассационной инстанции подтвердил обоснованность административного наказания ООО «Мэйл.Ру» (Mail.Ru) за непредоставление Управлению Федеральной антимонопольной службы России по Красноярскому краю переписки своих пользователей. Об этом сообщает во вторник Красноярское УФАС.

Как поясняется, ранее региональное антимонопольное ведомство получило обращение Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Красноярскому краю с просьбой рассмотреть по существу поступившее туда заявление охранного агентства. Заявитель пожаловался на действия компании-конкурента и администрации Красноярска: по его мнению, между городской администрацией как заказчиком услуг по охране объектов и участником торгов (конкурентом заявителя) было достигнуто антиконкурентное соглашение на право заключения соответствующего контракта.

Одним из доказательств антиконкурентного соглашения могла явиться переписка по электронной почте между начальником отдела закупок управления делами администрации Красноярска и директором охранного агентства — конкурента заявителя, следует из релиза антимонопольщиков. В целях осуществления государственного контроля за соблюдением антимонопольного законодательства и на основании статьи 25 федерального закона «О защите конкуренции» Красноярское УФАС запросило у ООО «Мэйл.Ру» переписку между предполагаемыми участниками сговора, «имеющую значение для всестороннего и объективного рассмотрения» обращения регионального главка СК РФ.

«ООО «Мэйл.Ру» отказалось выполнить законные требования Красноярского УФАС России и предоставить интересующую антимонопольный орган переписку. На основании изложенного Красноярским УФАС России было принято решение о привлечении ООО «Мэйл.Ру» к административной ответственности, предусмотренной частью 5 статьи 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Сумма штрафа составила 50 тысяч рублей», — говорится в сообщении УФАС.

Компания «Мэйл.Ру» просила признать незаконным указанное постановления Красноярского УФАС, но Арбитражный суд Красноярского края в удовлетворении этого требования отказал. Третий арбитражный апелляционный суд оставил это решение без изменения.

Далее компания обратилась в Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа с жалобой на решение арбитража и постановление апелляции.



«Арбитражным судом Восточно-Сибирского округа прекращено производство по кассационной жалобе ООО «Мэйл.Ру» о признании незаконными судебных актов первой и второй инстанции, отказавших в удовлетворении заявления об отмене постановления Красноярского УФАС России о назначении административного наказания за отказ в предоставлении в антимонопольный орган по его мотивированному требованию необходимой информации», — указывает региональное антимонопольное ведомство. Как уточняется, решение о прекращении производства по кассационной жалобе принято «в связи с отсутствием формальных оснований, предусмотренных частью 4 статьи 288 АПК РФ».

