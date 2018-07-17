Государственная дума РФ одобрила в третьем (окончательном) чтении правительственный законопроект, согласно которому судебные приставы смогут проводить административные расследования в отношении юридических лиц, занимающихся профессиональной деятельностью по возврату просроченной задолженности. Об этом сообщает РАПСИ.

Поправки вносятся в статью 28.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Законопроектом расширяется перечень административных правонарушений, предоставляющих должностным лицам полномочия по проведению административного расследования.

В настоящее время, согласно положениям КоАП, коллекторы могут быть привлечены к административной ответственности за нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности (статья 14.57 кодекса). В то же время не предусмотрена возможность проведения в отношении них административного расследования (экспертизы или других процессуальных действий).



Теперь, согласно поправкам, устанавливается такая возможность.

