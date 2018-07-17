В третьем, окончательном чтении принят закон об отмене пошлины за государственную регистрацию юридического лица и физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), направляющих необходимые для регистрации документы в электронном виде.

Таким образом, закон будет способствовать увеличению количества организаций и граждан, обращающихся за регистрацией, сокращению издержек юридических лиц и ИП, позволит сократить расходы уполномоченных госорганов на процесс регистрации, в частности, на прием заявителей и обработку заявлений и приведет к вовлечению граждан в предпринимательскую деятельность, говорится в сообщении Госдумы РФ.