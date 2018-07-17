Фьючерсы на мировые фондовые индексы двигаются разнонаправленно. Цена нефти марки Brent, обвалившаяся на 4,5% до $72 за барр. в понедельник, во вторник пытается стабилизироваться на этой отметке, но остается во власти негативных факторов: рост экспорта из Саудовской Аравии и возможное расходование США нефтяного резерва. Эти факторы приведут к увеличению предложения нефти на мировом рынке, что снизит закупочные цены. Поэтому инвесторы отыгрывают данные уже сейчас. На этом фоне рубль демонстрировал ослабление в течение основной сессии на Мосбиржи и даже уплата страховых взносов не помогла ему.

При этом, встреча президентов США и РФ не принесла немедленного позитива или негатива на рынки, но показала, что по ряду вопросов стороны могут выработать совместное решение. Теперь, после словесных заявлений нужно дождаться политических поступков по обговоренным вопросам. Так, если будет сформирована «Команда капитанов бизнеса» от обоих стран, то вполне можно ожидать совместных инвестиционных проектов в условиях текущих санкций. Подобные примеры уже есть с Японией и со странами Евросоюза, например, «Северный поток-2». Однако рынок требует событий, которые можно отыграть «здесь и сейчас». Поэтому внимание будет сосредоточено на выступлении в Сенате США главы ФРС, который заявит о планах по продолжению повышения процентной ставки. Плюс закончится саммит ЕС-КНР, по итогам которого могут последовать заявления относительно торговой войны между США и Китаем. Американские компании продолжат отчитываться за II квартал. Так, в понедельник Bank Of America, Blackrock, Netflix и пр. показали рост прибыли на акцию в 7-12% относительно прошлого года. Поэтому американский фондовый рынок продолжит подниматься к новым историческим вершинам, чем поддержит все мировые рынки.