Федеральная резервная система (ФРС) США считает, что на данный момент лучше всего постоянно повышать процентные ставки. Об этом заявил глава ФРС Джером Пауэлл во вторник на слушаниях банковского комитета сената конгресса США по экономике и денежно-кредитной политике страны.

Постепенно повышать ставку необходимо таким образом, чтобы идти в ногу с укрепляющейся экономикой, но не поднимать ставки слишком быстро, что может ослабить рост.

Он отметил, что рынок труда в США продолжает укрепляться, а экономический рост может быть сильнее или слабее, чем ожидалось, в зависимости от нынешней международной торговой борьбы, а также последствий сокращения налогов и увеличения государственных расходов.