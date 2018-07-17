Идея Минфина по созданию всероссийского реестра информационных ресурсов, который министерство готово взять под свой контроль, не нашла поддержки в экспертном совете при правительстве РФ, пишет «Коммерсант».



Рабочая группа « Связь и ИТ» экспертного совета при правительстве подготовила заключение на проект закона «О систематизации и гармонизации информации в РФ». Законопроект Минфина касается юридически значимой информации о россиянах. К ней Минфин относит данные о регистрации имущества и имущественных прав, актов гражданского состояния, юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, выдаче документов, удостоверяющих личность, и др. Также предлагается упорядочить отчетную, справочную и статистическую информацию на сайтах госорганов, чтобы избежать «дублирования и противоречий», следует из пояснительной записки к проекту.

Упорядочиванием информации, согласно проекту, должен заняться сам Минфин, который создаст и будет вести всероссийский реестр информационных ресурсов. Проект также предполагает создание совета по систематизации и гармонизации информации РФ. Согласно планам, совет будет состоять из представителей ключевых ведомств и бизнеса.

В экспертном совете при правительстве полагают, что проект требует доработки. В частности, «необходимо не допустить дублирования функционала информационных систем Минфина и Минкомсвязи», следует из отзыва. В целом вопрос упорядочивания данных может быть решен в рамках полномочий Минкомсвязи и уже существующей системы нормативной справочной информации, считают эксперты. Кроме того, определение информационного ресурса в проекте Минфина позволяет расширить его действие, в том числе на частные сайты и внутренние системы управления ресурсами компании (ERP-системы), предупреждают в экспертном совете.

В Минфин заключение рабочей группы официально пока не поступало, но министерство планирует ряд встреч с экспертами для обсуждения вопросов к законопроекту, сообщили в Минфине.

