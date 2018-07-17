Qiwi Blockchain Technologies (QBT) намерена запустить для сотрудников собственную программу премирования с помощью токенов под названием Token management, сообщил директор по корпоративным отношениям Qiwi и партнер QBT Константин Кольцов.

Проект по мотивации сотрудников с помощью токенов запустят на российской блокчейн-платформе «Мастерчейн» во второй половине 2018 года.

По словам Кольцова, на реализацию программы QTB направит около 50% чистой прибыли, к которой и будут привязаны токены. В 2018 году первые монеты получат несколько десятков сотрудников, сообщает ForkLog .

Токены будут разделены на две подгруппы: голосующие и премиальные. Голосующие дают право на участие в ключевых решениях компании, а премиальные токены позволяют принимать участие в прибыли QBT. Распределение токенов между сотрудниками будет проходить на условиях анонимности.

Известно, что токены можно будет обменять на корпоративные бонусы, но нельзя конвертировать в фиатную валюту. Однако в будущем QBT не исключает такую возможность.

Также компания планирует подать патент на собственную разработку Token management в Федеральную службу по интеллектуальной собственности.