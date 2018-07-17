Новым главным исполнительным директором Goldman Sachs с 1 октября 2018 года станет Дэвид Соломон. Об этом сообщается в пресс-релизе инвестиционного банка.

Он заменит Ллойда Бланкфейна, который покинет свой пост 30 сентября 2018 года, но останется председателем совета директоров банка до конца года. Бланкфейн занимал эти должности с 2006 года.

На данный момент Соломон занимает пост президента и одного из главных операционных директоров. Он занял эту должность в 2016 году. Соломон работает в Goldman Sachs с 1999 года.