В июне 2018 года отдельные банки увеличили остатки средств на своих корсчетах в Банке России, уменьшив при этом объем размещения средств на депозитах, что привело к некоторому снижению структурного профицита ликвидности. Об этом сообщается в очередном выпуске комментария ЦБ «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» .

Рост потребности банков в ликвидности, в том числе для проведения крупных налоговых платежей клиентов в конце месяца, способствовал сужению спреда краткосрочных ставок в сегменте межбанковского кредитования к ключевой ставке Банка России.

Прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2018 года сохранен Банком России на уровне 3,8—4,2 трлн рублей, указано в обзоре.

В июне 2018 года ситуация с валютной ликвидностью, несмотря на некоторое ухудшение, оставалась стабильной, констатирует ЦБ. Небольшое сокращение ликвидных валютных активов банков было связано с сезонно низким притоком по текущему счету платежного баланса и при этом значительным объемом покупки валюты Минфином России, а также с сокращением объемов вложений нерезидентов в облигации федерального займа.

В обзоре регулятора также отмечается, что в июне наблюдалось снижение котировок в большинстве сегментов российского финансового рынка. Основная причина — общее снижение спроса на активы стран с формирующимися рынками.

