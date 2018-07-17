Компьютер для майнинга биткоинов KashMiner, выставлявшийся на стенде Kodak в ходе технологической выставке CES в Лас-Вегасе, в действительности оказался продуктом, призванным ввести в заблуждение потенциальных потребителей и обладающим заведомо недостижимой потенциальной доходностью.

Компания Spotlite USA имеет лицензию подразделения Kodak, занимающегося выпуском осветительных приборов, которая позволяет ей использовать знаменитый бренд в своей продукции, сообщает Ttrcoin .

В январе 2018 фирма представила свой компьютер для майнинга криптовалют и сообщила, что намерена сдавать его в аренду. Ожидалось, что после внесения 3 400 долларов клиент получит устройство, которое позволит ему с легкостью покрыть расходы и получить доход от майнинга биткоина.

При этом компания не имела официальной лицензии Kodak на использование бренда при выпуске майнингового оборудования и изначально завысила показатели потенциальной доходности своего устройства, отказавшись учитывать растущие сложность и затраты на майнинг биткоина.

Профессор экономики Университета Лебанес Американ Саифедиан Аммонично сообщил, что устройство Spotlite USA окажется убыточным для своих пользователей.

CEO Spotlite USA заявил, что сделка с Kodak провалилась из-за вмешательства Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), после которого компания была вынуждена изменить свои планы. Вместо сдачи KashMiner в аренду Spotlite USA решила самостоятельно майнить криптовалюту в Исландии.