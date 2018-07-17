Управление денежного обращения Гонконга и финтех-компании OneConnect, «дочка» китайской фирмы Ping An Group, запускают совместную торговую блокчейн-систему. Полноценный запуск системы состоится в сентябре.

Эта инициатива является первым шагом регулятора по объединению банков при помощи блокчейна, сообщает ForkLog .

Как поясняют участники соглашения, главной целью сотрудничества является сокращение времени через ускорение транзакций. При помощи блокчейна «некоторые» транзакции будут осуществляться всего за один день, тогда как нынешней системе для этого может потребоваться до 14 дней.