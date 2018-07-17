Криптовалютный процессинговый сервис BitPay объявил в понедельник, 16 июля , о получении лицензии на работу с виртуальными валютами в штате Нью-Йорк. Известная также как BitLicense, данная лицензия выдается Управлением финансовых услуг Нью-Йорка (NYDFS) и наделяет ее обладателей вести на территории штата деятельность, связанную с криптовалютами.

Ведомство тщательно изучило заявку компании, включая ее политику в отношении мер по борьбе с отмыванием денег, идентификации клиентов, борьбы с мошенничеством, кибербезопасности, сообщает ForkLog .

Получив BitLicense, BitPay теперь может вести бизнес с базирующимися в Нью-Йорке компаниями и потребителями: первые смогут использовать процессинговый сервис компании для приема платежей в биткоине и Bitcoin Cash, вторые – оплачивать при помощи этих двух поддерживаемых BitPay криптовалют различные товары и услуги.