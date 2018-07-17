Пользователи «Народного рейтинга» портала Банки.ру пожаловались на блокировки банковских карт банка «Раунд», который с 2013 года ведет совместный бизнес с «МегаФоном». С проблемой столкнулись клиенты, не сообщившие в кредитную организацию новые паспортные данные.

«Были карты «МегаФона», прекрасно пользовалась ими, пока не поменяла паспорт. Сделала все, как полагается, сходила в офис, поменяла данные, заверили, что паспортные данные обновили и по симкам, и по банковским картам. Решив, что все хорошо, дальше пользовалась картами, пока их не взяли и не заблокировали, объяснив это тем, что данные старые. В результате ни поменять данные и разблокировать карту, ни получить новую из-за каких-то технических проблем я не могу. На счету зависли деньги, и как их вывести — непонятно. В офисе «МегаФона» говорят, что проблема банка, там говорят, что у них все нормально, проблема в офисе, ссылаются друг на друга, никак не решая проблемы», — пишет одна из пользователей «Народного рейтинга».

Также были заблокированы карты у пользователей, не менявших паспорт.

«Заблокировали карту. В поддержке сказали, что блокировка карт у них массовое явление и что у меня неактуальные паспортные данные. Паспортные данные у меня актуальные, это подтвердили в ближайшем салоне, правда, карт у них не оказалось. В другом салоне, куда я обратился, мне сказали, что я сегодня не первый с такой проблемой. Карты были, а вот привязать их не получается. В поддержке менеджеру салона предложили еще раз ввести мои актуальные данные. Я решил получить новый номер, чтобы привязать к нему новую карту, чтобы перевести на него деньги. Тот же результат. Как вывести деньги — непонятно», — отмечает другой пользователь портала.

В пресс-службе «МегаФона» блокировки объясняются плановыми проверками клиентских данных. Также представитель банка подчеркнула, что блокировки карт происходят по тем клиентам, у кого недействителен паспорт (самый частый случай — по достижении определенного возраста для смены паспорта), и никак не связаны со 115-ФЗ.

«Блокирование осуществляется в соответствии с условиями оферты и нормативными требованиями. В рамках плановых мероприятий по проверке актуальности клиентских данных были выявлены клиенты с недействительными данными документа, удостоверяющего личность. Заблаговременно, дважды, в адрес держателей была произведена СМС-рассылка (п. 8.2.1. оферты). Держатели банковских карт «МегаФона» обязаны своевременно обновлять данные о себе, как в любой кредитной организации», — сообщили представители финучреждения.

Наталья СТРЕЛЬЦОВА, Banki.ru

