Агентство по страхованию вкладов с 18 июля начинает расчеты с вкладчиками банка «Таатта» (Якутск). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Согласно полученному агентством реестру обязательств банка, за страховым возмещением на сумму около 4,4 млрд рублей могут обратиться порядка 8,6 тыс. вкладчиков, в том числе около 1,5 тыс. вкладчиков, имеющих счета (вклады) для предпринимательской деятельности (их требования оцениваются примерно в 236 млн рублей).

В период до 18 июля 2019 года прием заявлений на компенсации по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также сами выплаты осуществляются через Сбербанк , КБ «Восточный», Почта Банк и РНКБ, действующие от имени АСВ и за его счет. При этом каждый из банков-агентов уполномочен проводить выплату возмещения только определенной группе вкладчиков. Распределение произведено в зависимости от места жительства, категории вкладчика и начальной буквы его фамилии.

Так, Сбербанк будет рассчитываться с клиентами банка «Таатта», имеющими вклады (счета) для предпринимательской деятельности, во всех регионах, кроме Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Также «Сбер» будет выплачивать страховку держателям «обычных» (не предпринимательских) вкладов и счетов с фамилиями на буквы от «А» до «О» во всех регионах, кроме Республики Крым, Севастополя и города Уяра Красноярского края.

Остальным обычным вкладчикам (с фамилиями на буквы от «П» до «Я») во всех регионах, кроме Крымского полуострова и Уяра, страховку выплатит банк «Восточный».

Почта Банк будет выплачивать компенсации вкладчикам со счетами (вкладами), открытыми не для осуществления предпринимательства, в Уяре Красноярского края.

Со всеми вкладчиками в Республике Крым и Севастополе, включая предпринимателей, рассчитается РНКБ.

Полный список подразделений банков-агентов , где можно получить выплаты по страховому случаю банка «Таатта», приводится на сайте АСВ. Также там можно воспользоваться сервисом «Найти свой банк-агент» .



Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его вкладов (счетов) в банке, в том числе открытых для предпринимательской деятельности, на дату наступления страхового случая, но в совокупности не более 1,4 млн рублей. Проценты рассчитываются исходя из условий каждого конкретного договора. По счету в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 5 июля 2018 года — дату отзыва лицензии у банка.