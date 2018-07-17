Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) будет создан как альтернатива механизму санации, который использовался ранее. Перед ФКБС стоит задача по работе с активами банков, отличающимися по качеству или являющимися непрофильными. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Юрий Исаев.

«Сегодня перед ФКБС стоит новая задача — помимо развития банков, которые туда попали, поработать с их активами, которые иногда являются обременительными в силу их плохого качества либо непрофильными. Можно сказать, что и наша работа в этом направлении ничем не отличается. Другое дело, что механизмы разные. АСВ действует по законодательству о банкротстве, когда возникают уголовные истории — в рамках уголовного законодательства. У ФКБС гораздо больше рыночных возможностей. В ряде случаев, когда имеем дело с такими сложными активами, как, например, инвестиционный контракт на строительство, мы как ликвидатор должны это дело оценить и постараться продать», — рассказал Исаев.

У создаваемого Фонда плохих и непрофильных активов и ФКБС будет возможность предложить дофинансирование таких активов и продать их в подходящей рыночной ситуации.

АСВ, по словам Исаева, должен ликвидировать быстро и жестко. АСВ, Фонд плохих и непрофильных активов и ФКБС будут выполнять взаимодополняемые задачи.