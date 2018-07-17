Агентство по страхованию вкладов (АСВ) будет использовать площадку Российского аукционного дома для проведения торгов имуществом ликвидируемых банков по новой голландской схеме. Первые торги могут пройти в Российском аукционном доме уже осенью. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава АСВ Юрий Исаев.

«Базовые изменения в законодательство, которые мы готовим, — торги по голландской системе, по временной администрации — должны пройти еще окончательный круг согласования, поступить в Государственную думу, должны быть рассмотрены там и приняты. И от момента утверждения этого закона Государственной думой до момента начала уже непосредственно новых процедур, я думаю, пройдет минимум полгода. Но ничего не мешает нам сейчас начать обкатывать процедуру единой витрины продаж. Она, конечно, будет проводиться в существующих юридических рамках, но тем не менее будет более публичной, более сконцентрированной для контроля и, мы считаем, более эффективной по результату», — рассказал Исаев.

По его словам, нет необходимости придумывать какую-то свою площадку и тратить ресурсы на ее создание. Взаимоотношения с Российским аукционным домом будет выстраиваться на том, что чем дороже они продадут имущество, тем более высокую комиссию получат.

На данном этапе АСВ предлагает Российскому аукционному дому имущество, которое находится на балансе организации. После того, как новая схема будет протестирована, агентство сможет предложить такой вариант кредиторам банков.