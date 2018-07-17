Сегодня с утра на предварительных торгах мы наблюдаем повышенную волатильность курса пары доллар/рубль – он скачет в диапазоне 62,1-62,5 рубля, комментирует Роман Ткачук, старший аналитик Альпари. Повышенная волатильность может сохраниться и в течение дня, рынок будет оценивать результаты саммита в Хельсинки и следить за высказываниями сторон по его итогам. Актуальный диапазон движения для пары доллар/рубль на сегодня составляет 61,5-63,0 рубля, для пары евро/рубль - 72,4-74,0 рубля.

«Падающая нефть и сильный рубль – негативный фактор для российского фондового рынка, особенно для экспортеров из нефтегазового сектора. В ближайшие дни, с учетом дивидендной отсечки в «Газпроме», индекс МосБиржи откатится ниже 2300 пунктов. Сегодня мы ожидаем открытия рынка с гэпом вниз на 0,5%. Вероятный диапазон торгов для индекса МосБиржи на сегодня составляет 2320-2340 пунктов, для индекса РТС актуален коридор в границах 1170-1180 пунктов», - поясняет эксперт.

«Нефть может оказать давление и на рубль, который накануне удержался от снижения, лишь благодаря саммиту Россия-США. Область, в которой может находиться курс доллара США сегодня, ограничится рамками 62,2 рубль/доллар и 62,8 рубль/доллар», - прогнозирует Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс».