В ближайшее время услуга будет доступна всем клиентам в Москве. В дальнейшем банк планирует внедрить ее во всех регионах присутствия.

«Услуга инкассации - очень востребованный сервис у состоятельных клиентов. Сейчас клиентам, чтобы воспользоваться доставкой ценностей в отделение или из отделения банка, необходимо в обязательном порядке сопровождать их лично. С новым сервисом клиенту достаточно будет подписать с нами дополнительное соглашение на услугу инкассации или доставки ценностей и дистанционно заказывать деньги к желаемому времени. Банк их доставит по любому адресу», - комментирует руководитель Блока «Управление крупным частным капиталом» Альфа-Банка Катерина Милеева.