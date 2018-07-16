Торговля на платформе стартовала сегодня утром.
Один из самых популярных мессенджеров Азии Line запустил анонсированную ранее биржу криптовалют Bitbox на сингапурском рынке. При этом Bitbox поддерживает 28 цифровых валют, в том числе биткоин, еthereum, USDT, XRP, litecoin, ethereum classic, bitcoin cash, bitcoin gold, monacoin, qtum и golem.
При этом фиатные валюты (USD, KRW и т.д.) на Bitbox пока не обмениваются.
Bitbox взимает комиссию в 0,1% с мейкеров и тейкеров и поддерживает 15 языков, включая английский, корейский, китайский, испанский, французский и немецкий. В России, США, Японии и некоторых других странах биржа недоступна, сообщает Ttrcoin.
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