Внешэкономбанк, который в мае возглавил бывший первый вице-премьер Игорь Шувалов, определился с первыми непрофильными активами, которые потенциально готов продать, сообщает РБК.

Это расположенные в центре Москвы торгово-деловой центр «Новинский пассаж» и универмаг «Цветной», чешский металлургический завод Pilsen Steel, новосибирский торговый центр «Сибирский молл» и сочинская гостиница Radisson Blu Resort & Congress Centre. По данным издания, решение о продаже каждого объекта будет приниматься комитетом по стратегии при наблюдательном совете госкорпорации.

При этом универмаг «Цветной» уже официально выставлен на продажу: коммерческие объявления о сборе необязывающих предложений от потенциальных покупателей размещены в бумажных версиях газет «Ведомости» и «Коммерсант», а также на сайте инвестиционного подразделения «ВЭБ Капитала».

«Новое руководство ВЭБа исходит из того, что банк развития не должен управлять торговыми центрами, гостиницами и металлургическими заводами», — рассказал изданию источник, знакомый с ситуацией. По его словам, конкретных сроков по реализации объектов нет. «ВЭБ будет ожидать добросовестных покупателей, гарантирующих дальнейшее экономическое развитие активов, сохранение коллективов, технологий и так далее, — поясняет он. — Процедура понятна: публичное предложение — появление покупателя — переговоры — объявление о сделке — продажа».

Среди непрофильных активов ВЭБа наиболее ликвидны торговые и гостиничные комплексы, а значит, они могут быть реализованы в относительно короткие сроки, говорит аналитик Moody`s Лев Дорф. По его словам, для ВЭБа выход из непрофильных активов — принципиальный шаг, особенно в ситуации, когда госкорпорация получает масштабную поддержку от государства, то есть за счет средств налогоплательщиков. В то же время это и расчистка баланса, вследствие которой снижается давление на капитал, а также происходит оптимизация бизнеса и структуры расходов, что немаловажно для организации, которая последние несколько лет была убыточной, заключает Дорф.

