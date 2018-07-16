В Иркутске неизвестные вычислили нахождение секретной фермы биткоин-миллионера Юрия Дромашко и украли находившееся там оборудование – 28 ASIC’ов для майнинга.

По словам пострадавшего, все произошло около 5 часов утра в ночь на пятницу.

«Моя майнинг ферма располагается в нежилом помещение в Иркутске, где именно – не могу сказать. Я это скрываю. Но эти люди, грабители, видимо, владели этой конфиденциальной информацией», - цитирует «Комсомольская правда» в Иркутске Дромашко.

По его словам, расположенные внутри помещения камеры наблюдения запечатлели, как двое мужчин в очках и капюшонах вытаскивают оборудование. Кража заняла у них 6-7 минут.

«Перед этим они по лестнице забрались в помещение и срезали решетки. Потом оборудование они спустили вниз, перетащили через забор и погрузили в машину. Преступники явно никуда не спешили, видимо, это был заказ и они, наверняка, знали, что сигнализация не сработает», — поясняет пострадавший.

Сигнализация на сработала. Дромашко подозревает, что к краже причастны техники, которые или устанавливали сигналку или занимались ее обслуживанием. По оценкам владельца фермы, ущерб составил около 1,5 млн рублей.

Он подал заявление в полицию и он заявил о своей готовности отдать половину майнеров тому, кто поможет вернуть украденное. При этом все украденное оборудование майнинг фермы легальное, привезено из Китая.