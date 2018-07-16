Криптовалютная биржа Poloniex представила официальные мобильные приложения для Android и iOS-устройств, в которых можно проводить торговые операции после генерации API-ключа на сайте биржи.

Согласно заявлению, опубликованному в блоге Circle, это будет единственное официально поддерживаемое приложение Poloniex как в магазине Android Play, так и в iOS App Store, сообщает Altcoin .

Пользователи смогут получать обновления в режиме реального времени на всех рынках, графики за разные временные интервалы. Также они смогут управлять конкретными криптовалютами и создавать оповещения о изменениях цен.

Для приложения на iOS есть возможность торгов.

Пользователям приложения необходимо создать ключ API (через обычную, десктопную версию) для активации функции торгов на своем устройстве.