Комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил поправки в законопроект о страховании средств на счетах малых и средних предприятий. Согласно одной из поправок, документ вступит в силу с 1 января 2019 года.

Поправками также, в частности, уточняется, что право на получение страховой выплаты в случае банкротства кредитной организации вкладчик (представитель МСП) будет иметь только в случае, если он есть в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства на день возникновения страхового случая. При этом, если вкладчика исключат из реестра после наступления страхового случая, это не повлияет на его права по получению возмещения.

Профильный комитет предложил поставить рассмотрение законопроекта на пленарном заседании Госдумы во втором чтении на 18 июля, а третьем чтении — на 19 июля.