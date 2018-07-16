Совкомбанк консолидирует 100% «фабрики банковских гарантий», в которую входят онлайн-банк «СКИБ» и цифровой сервис банковских гарантий Fintender.ru. Об этом Совкомбанк объявил в понедельник, 16 июля.

Как указывают в банке, «фабрика» специализируется на предоставлении банковских гарантий, которые в основном необходимы для малых и средних предприятий , работающих с госзаказом. Совкомбанк владеет долей в 50,01%. За счет приобретения оставшихся 49,9% «фабрики» Совкомбанк упростит корпоративную структуру (Современный Коммерческий Инновационный Банк (СКИБ) будет присоединен к Совкомбанку до конца года), сократит издержки, а также усилит конкурентные позиции в сегменте банковских гарантий, отмечается в релизе.

В 2017 году каждая третья банковская гарантия в РФ выдана банковской группой Совкомбанка, в частности «фабрикой». Изменений в существующей модели взаимодействия с контрагентами и партнерами или клиентами цифровой платформы не предполагается.



«Для усиления конкурентных преимуществ в секторе требуются ресурсы, доступные только крупному банку: инфраструктура, капитал, развитая сеть офисов. Мы последовательно сокращаем издержки и упрощаем корпоративную структуру нашей группы. Консолидация и присоединение СКИБа к Совкомбанку — пример этого», — комментирует председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев.