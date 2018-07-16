Совкомбанк присоединился к «Базе залоговых автомобилей и другого движимого имущества» Национального бюро кредитных историй. Помимо передачи в базу сведений об автотранспортных средствах, Совкомбанк также использует данные из нее при принятии решений о выдаче автокредитов, отмечается в сообщении НБКИ.

База, созданная в 2011 году НБКИ и ведущими банками на рынке автокредитования, насчитывает около 2,5 млн автомобилей, находящихся в залоге по автокредитам . В ней содержится идентификационный номер автотранспортного средства (VIN) или, в случае его отсутствия, номер ПТС, а также информация о дате окончания залога. База НБКИ доступна как для кредиторов, так и для простых автолюбителей.

«Проверка базы НБКИ остается практически единственным способом обезопасить себя от покупки автомобиля, находящегося в залоге, — комментирует генеральный директор НБКИ Александр Викулин. — Таким образом, использование базы НБКИ существенно снижает риски для покупателей и помогает формированию цивилизованного рынка автомобилей с пробегом».



НБКИ по состоянию на 1 июня 2018 года консолидирует информацию от более чем 4,1 тыс. кредиторов о кредитах более чем 88 млн заемщиков.