Высокий суд в Лондоне 13 июля постановил заморозить британские активы бывших владельцев Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых на 11 млн евро и 15,6 млн долларов. Такое решение суд вынес в качестве обеспечительной меры по иску VIP-клиентов Промсвязьбанка, которые инвестировали в 2017 году в кредитные ноты (CLN), сообщает The Bell со ссылкой на копию решения суда.

Суд решил, что до окончания разбирательств ответчики не имеют права выводить из Великобритании, продавать или уменьшать стоимость своих активов на сумму 11 млн евро и 15,6 млн долларов. В числе ответчиков также — восемь компаний, бенефициарами которых были Ананьевы.



Из решения следует, что обеспечение распространяется на любые британские активы, принадлежащие Ананьевым или те, которыми кто-то владеет в их интересах, а также на долю Promsvyaz Capital B.V. в банке «Возрождение», втором банке Ананьевых, от которого они должны избавиться по предписанию ЦБ (после краха Промсвязьбанка братья решили разделить активы, банковский бизнес достался Дмитрию Ананьеву). Переговоры о покупке «Возрождения» ведет ВТБ.

Кредитные ноты приобретались состоятельными клиентами Промсвязьбанка с февраля по август 2017 года, писал «Коммерсант». По данным издания, ноты предлагались менеджерами банка через PSB Private Banking как альтернатива банковским вкладам — как «бонд банка», «почти как депозит», «под гарантию самих Ананьевых. На самом деле, отмечало издание, клиентам ПСБ предлагался «продукт с фиксированной доходностью — облигации компании Peters International (Cayman) Limited», принадлежащей экс-бенефициарам Промсвязьбанка братьям Ананьевым. Указанные бумаги находятся за балансом ПСБ и не обращаются на бирже. Срок погашения бумаг — два года с купонами 5,15—5,25% в евро и 5,75—6,25% в долларах. Это на несколько процентных пунктов выше, чем ставки по розничным депозитам ПСБ в валюте. По данным на октябрь 2017 года, ставки банка по вкладам в долларах достигали 1,3%, в евро — 0,3%.

Гарантами исполнения обязательств по данным бумагам выступали компании Peters International N.V. и Promsvyaz Capital B.V., которые также принадлежат Ананьевым. Гарантии собственников банка и высокие ставки оказались достаточным аргументом для клиентов, которые приобрели кредитные ноты общим объемом около 10 млрд рублей.