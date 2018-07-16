Все участники получили информацию о продуктах Синошур и практике их применения для реализации своих торговых и инвестиционных проектов с предприятиями КНР.



Гостями круглого стола Экспобанка стали представители предприятий Екатеринбурга, успешно работающих в различных отраслях: Компания Mirex - ведущий Российский производитель электронных носителей, Холдинг «Юнона» - известный Уральский биомедицинский кластер; компания ЛАВАЛЬ ЭКСПРЕСС - высокотехнологичная компания, предоставляющая услуги в сфере таможенного оформления, международной логистики; торговая компания Металлайн, работающая в сфере поставки продукции для нефтегазовой и энергетической отраслей . Для всех этих компаний предприятия из КНР уже являются ключевыми партнерами международного периметра их бизнеса . Все участники отметили ценность прямой коммуникации, понятной и доступной информации от первоисточника и, как следствие, сформировали для себя новые возможности для развития.



По словам Елены Толкачевой, руководителя направления ВЭД Экспобанка: «для нас было важно использовать возможность лично встретиться с китайской делегацией и создать профессиональную площадку для прямого диалога наших гостей с агентством КНР Синошур (Sinosure). По отзывам гостей – нам это удалось, и мы окажем свою поддержку для реализации их проектов с китайскими партнерами».



На выставке были представлены более 100 предприятия КНР из различных отраслей - торговые экспортно-импортные компании КНР, компании в области трансграничной электронной торговли, акционерное общество Китайская Железная Дорога, ряд финансовых компаний и банковских учреждений КНР, предоставляющих услуги в сфере кредитования, инвестирования.