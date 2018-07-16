Родительская компания главной фондовой биржи Швейцарии SIX Group «открыта» возможности запуска сервиса по торговле криптовалютами, сообщил пресс-секретарь SIX Group Стефан Мейер.

Также он заявил что существует «реальная необходимость» в обеспечении «прозрачности и подотчетности в пространстве криптовалют». Таким образом, от этого выиграют как бизнес и инвесторы, вовлеченные в индустрию криптовалют, так и участники традиционных рынков, сообщает Ttrcoin .

По его словам SIX Group пока не приняла решения касательно «конкретных продуктов, которые будут предложены для торговли» на готовящейся к запуску платформе, добавив, что вопрос включения криптовалют в листинг площадки остается открытым. Компания будет иметь «техническую возможность для добавления различных цифровых активов», а каждый такой актив будет проходить «тщательную проверку».

Напомним, Swiss Infrastructure and Exchange (SIX) Group управляет крупнейшим фондовым рынком Швейцарии и планирует запустить «полностью регулируемую» платформу для торговли цифровыми активами к середине 2019 года. Сервис будет включать в себя «полный набор услуг», в том числе предоставлять консультации по поводу ICO для стартапов, желающих выпустить utility-токен.