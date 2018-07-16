Сергей Солонин, российский предприниматель и инвестор поддержал идею создания нового формата колледжа на базе 9 и 11 классов. Выпускники колледжа IT HUB – это IТ-специалисты международного уровня.

К разработке учебных программ привлекаются стейкхолдеры, ведущие специалисты Сбербанка России, Apple, Касперский и другие представители it-отрасли.

В рамках обучения все студенты имеют возможность пройти стажировки в компаниях-партнеров, результатом которой станет приглашение к сотрудничеству на постоянной основе.

Как пояснил свое участие в проекте Сергей Солонин, одна из сильных составляющих образовательного процесса IT HUB состоит в формировании программы при реальном участии работодателей, что дает непосредственный интерес рынка к студентам.