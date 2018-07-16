Сбербанк совместно с платформой «Сбербанк-АСТ» и сервисом «Яндекс.Деньги» запустил сервис приема b2c- и b2b-платежей онлайн для предпринимателей «Бизнес-профиль». «С новым сервисом расчеты между компаниями стали такими же простыми, как переводы с карты на карту», — подчеркивается в сообщении кредитной организации.

Как поясняется, «Бизнес-профиль» — это публичный профиль организации, размещенный на интернет-странице со встроенным модулем приема онлайн-платежей от физических и юридических лиц, реквизитами и формой обратной связи для приема сообщений. Сервис доступен пользователям интернет-банка для бизнеса «Сбербанк Бизнес Онлайн».

В банке напоминают, что ранее для совершения переводов между юридическими лицами необходимо было направить контрагенту счет и ждать, когда тот оформит платежное поручение, не ошибившись при этом в реквизитах. «Бизнес-профиль» позволяет плательщику в пару кликов сформировать предзаполненное платежное поручение и сразу перейти к подтверждению платежа. При такой схеме исключена ошибка в реквизитах, нет необходимости в получении и отправке счета, рутинном заполнении платежного поручения, заверяют в банке.



Провайдером приема платежей от физических лиц выступает «Яндекс.Касса». «Благодаря этому компания сможет принимать платежи с банковских карт Visa, Mastercard, сервисов «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney и даже оплату с мобильного счета», — отмечается в релизе.



«Бизнес-профиль» решает одну из самых главных, трудоемких задач, которая обычно отнимает время и требует особой тщательности, — делает удобными взаиморасчеты между контрагентами… Следующим шагом может стать использование полномасштабного онлайн-сервиса SberB2B. И «Бизнес-профиль», и SberB2B — дополняющие друг друга элементы экосистемы Сбербанка, разработанные на базе нашей ЭТП», — отмечает генеральный директор ЗАО «Сбербанк-АСТ» Николай Андреев.