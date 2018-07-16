Банк «Русский Стандарт» изучил финансовое поведение иностранных болельщиков в городах проведения матчей чемпионата мира по футболу. Как уточняется в релизе банка, были проанализированы траты по картам зарубежных банков на основе данных эквайринговой сети «Русского Стандарта», входящей в тройку крупнейших в стране.

Так, топ-пятерку городов проведения футбольных матчей по количеству трансакций по иностранным картам составили Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи и Нижний Новгород.

Самый большой средний чек по иностранным картам оказался в Санкт-Петербурге — 9 390 рублей, за ним следует столица — 7 723 рубля, на третьем месте оказался Сочи — 6 402 рубля. Далее по убыванию размера среднего чека по зарубежным картам идут Екатеринбург (5 892 рубля), Самара (5 783 рубля), Ростов-на-Дону (3 131 рубль), Нижний Новгород (2 918 рублей), Волгоград (2 726 рублей), Казань (2 038 рублей), Саранск (1 993 рубля), Калининград (930 рублей).

Больше всего фанаты платили картами в отелях: это лидер и по количеству трансакций, и по сумме, средний чек здесь составил 25 550 рублей. На втором месте — покупки в магазинах одежды со средним чеком по иностранным банковским картам 22 230 рублей. На третьем месте — фаст-фуд со средним чеком 1 466 рублей и рестораны со средним чеком 7 013 рублей.

Самый высокий средний чек по иностранным картам в городах проведения матчей отмечен в категории «ювелирные украшения» — он составил 66 910 рублей.

В сегменте сувениров, который был очень популярен у фанатов, средний чек в целом составил 6 708 рублей, причем самый большой средний чек здесь оказался в Санкт-Петербурге — 30 408 рублей, а больше всего покупок сувениров фанаты сделали в Москве.

Также «Русский Стандарт» изучил количество бесконтактных платежей иностранными банковскими картами в городах проведения матчей. Самая высокая доля бесконтактных платежей пришлась на Ростов-на-Дону — 60,53%, в Самаре она составила 59,27%, Казань тоже входит в тройку лидеров — 49,32%, на четвертом месте Екатеринбург — 47,46%, замыкает пятерку Нижний Новгород — 44,94%. В Москве процент бесконтактных платежей по иностранным картам составил только 30,76%, в Северной столице — 28,36%.

Объем операций валютного обмена в банке «Русский Стандарт» на текущий момент остается стабильным, несмотря на постепенный отъезд болельщиков, указано в релизе. В целом в июне-2018 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года был зафиксирован прирост по подобным операциям на 50—100%. «Это связано в большей степени не с проведением чемпионата, а с активностью банка в развитии такого бизнес-сегмента, как валютно-обменные операции», — уточняется в сообщении.

За время проведения футбольного чемпионата болельщики чаще всего снимали рубли в банкоматах «Русского Стандарта» с карт, выпущенных в странах Евросоюза. Также в число лидеров по количеству операций вошли карты из Мексики, ОАЭ, Саудовской Аравии и США.

Наибольшие суммы снятия пришлись на европейские карты, второе место принадлежит картам, выпущенным мексиканскими банками, за ними следуют США, Южная Корея и Великобритания.

Средний чек снятия рублей с иностранных карт с помощью банкоматов «Русского Стандарта» в городах проведения матчей серьезно не менялся на протяжении всего футбольного марафона и составил 13 402 рубля. Топ-пятерка городов проведения матчей по среднему чеку — это Москва со средним чеком снятия 14 628 рублей, Калининград (14 086 рублей), Сочи (12 366 рублей), Самара (12 346 рублей), Екатеринбург (12 083 рубля).



«Конечно, чаще всего наличные в банкоматах фанаты снимали в столице, а также в топ-5 по количеству этих операций вошли Санкт-Петербург, Сочи, Казань и Нижний Новгород», — добавляют в банке.

