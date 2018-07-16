Совет по финансовой стабильности, занимающийся анализом и разработкой рекомендаций для «Большой двадцатки» касательно глобальных финансовых рисков, представил рамочную основу для мониторинга криптовалютных активов.

Стандартизированная рамочная основа вместе с докладом СФС была разослана министрам финансов и главам центральных банков стран-участниц G20, сообщает Ttrcoin .

Согласно документу, усилия СФС будут сосредоточены на мониторинге волатильности цен цифровых активов, в том числе относительно золота, валют и ценных бумаг, размера и роста рынка ICO, использования криптовалют в качестве платежного инструмента и присутствия в этом секторе институциональных инвесторов. Кроме того, СФС будет периодически составлять характеристические отчеты, цель которых – повысить уверенность в рынке криптовалют.

При этом авторы документа подчеркивают, что международные регуляторные организации независимо от СФС предпринимают меры по мониторингу отдельных областей индустрии криптовалют.