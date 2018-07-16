Платежная платформа Strike запустила API для микро-платежей Lightning, что позволит онлайн продавцам получать агрегированные транзакции в биткоинах через плагин WooCommerce, разработанный ACINQ.

Таким образом, ACINQ ставит своей целью превратить биткоин из цифрового «золота» в средство для совершения повседневных платежей.

Lightning Network (LN) представляет решение проблемы масштабируемости и по сути являет собой сеть двунаправленных каналов платежей, которые могут передавать значение вне блокчейна.

Плагин для WooCommerce можно настроить для приема Lightning платежей в интернет-магазинах на базе WordPress. Владельцы бизнеса смогут контролировать платежи в режиме реального времени, сообщает Altcoin .