Технологический партнер НП НСФР в проектах Минкомсвязи и один из поставщиков ПО для работы с ЕБС — компания iDSystems , а также ведущий отечественный разработчик и производитель программных и программно-аппаратных средств защиты информации ОАО «ИнфоТеКС» провели совместный вебинар для бакиров «ЕБС 2018! Защита персональных данных против удаленной биометрической идентификации. Счет 1:0».

Мероприятие было посвящено наиболее злободневной с момента запуска ЕБС теме — организации взаимодействия с Единой биометрической системой и соблюдению требований к информационной безопасности.

Вебинар открыл генеральный директор iDSystems Андрей Федорец рассказав о существующих регламентах и проектах по вопросам безопасности, об уже запущенных в эксплуатацию технологических решениях для работы с ЕБС.

После краткого обзора функциональных возможностей системы «iDБанк» , разработанной компанией, Андрей Федорец подробнее остановился на теме возможностей поставки «Большого Коробочного Решения» от iDSystems, в которое входят абсолютно все компоненты, необходимые для организации взаимодействия с ЕБС. Здесь и программное обеспечение для шифраторов канала, и оборудование для хранения ключевой информации по максимальному классу защиты КВ2 (PKI HSM), и программные или аппаратные средства защиты каналов связи от ведущих производителей («ИнфоТеКС» или КриптоПро), также специально подготовленные для сертификации компьютеры или уже сертифицированные по классу защиты КС3 терминальные решения, средства доверенной загрузки и даже специальные конструкции для установки в качестве фотокабин в офисах банков.

Далее, разбору вопросов обеспечения информационной безопасности при работе с ЕБС на вебинаре уделили львиную долю времени — около полутора часов. Слово взял приглашенный эксперт — вице-президент ОАО «ИнфоТеКС» Юрий Авраменко, который довольно подробно и тщательно подошел к обсуждению с банкирами темы актуального понимания данной темы.

В ходе вебинара Андрей Федорец и Юрий Авраменко ответили на полсотни серьёзнейших вопросов, касающихся применения различных средств защиты информации в четырех контурах безопасности биометрических систем банка.

Кроме того, эксперты неоднократно подчеркнули, что цель вебинара — сбор от банкиров злободневных вопросов, которые будут переданы контролирующим и надзорным органам для помощи в корректировке формировании окончательных требований к кредитным организациям в части соблюдения требований информационной безопасности.

Важно отметить, что на вебинаре обсуждение велось по актуальному на момент 12 июля 2018 года проекту, регламентирующему работу с угрозами безопасности. Потому эксперты особо подчеркнули, что после финального и официального согласования регуляторами модели угроз, требования к информационной безопасности могут быть скорректированы. А это значит, что компания iDSystems в срочном и обязательном порядке проведёт соответствующий вебинар, посвященный уже не «прогнозным задачам» для кредитных организаций, а максимально подробному описанию конкретных шагов, которые необходимо будет выполнить каждому банку.

Видеозапись вебинара доступна по ссылке

О компании iDSystems:

iDSystems (ООО «Инновейтив Диджитал Системс») специализируется на разработке и распространении на банковском рынке программных продуктов, обеспечивающих обмен документами в электронном виде между кредитными организациями и государственными органами.

По состоянию на январь 2018 года компания iDSystems уже завоевала 25 % банковского рынка в сфере электронного документооборота с госорганами и имеет контрактные отношения с 43 % банков уровня TOP-100 по величине активов согласно данным ЦБ РФ, а общее число клиентов компании составляет более 140 банков.

iDSystems выступает технологическим партнёром НП НСФР (« Национальный Совет Финансового Рынка ») в основной деятельности и при проведении пилотных взаимодействий с ведомствами.

Организационно компания iDSystems входит в Консорциум ideas Consulting and Management Group (iCAM Group)

Источник: iCAM Group