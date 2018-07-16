В новой версии 4.4 добавлен и усовершенствован функционал различных бизнес-модулей.
Компания BSS объявляет о выпуске новой версии системы «FRAUD-Анализ» v. 4.4, предназначенной для предотвращения мошенничества в системах дистанционного банковского обслуживания юридических и физических лиц.
В новой версии усовершенствована модель проверки платежей, упрощена возможность экономии клиентских лицензий, улучшена система логирования, упрощен механизм отмены сделанных изменений в интерфейсе АРМ системы.
«Для экономии банками лицензий на систему усовершенствована процедура удаления неработающих клиентов, для ряда поведенческих критериев добавлена настройка глубины анализа с любого дня в прошлом, для моделирования добавлена возможность загрузки правил групп плательщиков, для экономии дискового пространства добавлена возможность настройки автоматического удаления старых логов, для удобства работы улучшен механизм отмены изменений в АРМ системы», — комментирует плановое обновление Дмитрий Князев, заместитель директора департамента розничных продуктов Компании BSS.
Переход на версию системы «FRAUD-Анализ» v. 4.4 осуществляется с версии v. 4.3, 4.3.1 в рамках договора сопровождения.
Для получения подробной информации о системе «FRAUD-Анализ» и условиях ее приобретения обращайтесь в Управление продаж Компании BSS по тел.: +7 (495) 785-04-94, 785-04-99 или по e-mail: sale@bssys.com.
О Компании BSS
Компания BSS ─ лидер рынка разработки и внедрения систем дистанционного банковского обслуживания (ДБО) и управления финансами.
В портфеле BSS предусмотрено всё, что необходимо банкам для организации ДБО юридических и физических лиц: CORREQTS Corporate, CORREQTS Retail, BSS Business для смартфонов, «Расчетный Центр Корпорации (РЦК)», «FRAUD-Анализ», «Сервер Нотификации», чат-бот, автосекретарь, интеллектуальный коллектор и др.
Достижения BSS признаны профессиональным сообществом:
- CORREQTS Retail в ТОП-3 эффективных мобильных банков на платформах iOS и Android по версии аналитического агентства Markswebb Rank & Report;
- CORREQTS Retail в ТОП-5 эффективных интернет-банков по версии аналитического агентства Markswebb Rank & Report;
- 3-е место в «ТОП-5: дистрибуция» (RAEX («Эксперт РА»), 2018);
- входит в ТОП-20 ведущих российских разработчиков программного обеспечения по итогам 2017 года (RAEX («Эксперт РА»), 2018);
- входит в ТОП-25 «Крупнейших ИТ-разработчиков России 2017» по версии CNews Analytics (2018);
- входит в ТОП-30 крупнейших ИТ-компаний в области ИКТ по итогам 2017 года (RAEX («Эксперт РА»), 2018);
- входит в ТОП-30 в рейтинге «Услуги в области информационных технологий» (RAEX («Эксперт РА»), 2018);
- 59-е место в ТОП-100 рейтинга «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2017» по версии CNews Analytics (2018);
- абсолютный лидер рынка систем ДБО юридических и физических лиц ТОП-100 банков РФ по итогам исследования CNews Analytics;
- 1-е место по числу внедрений промышленных антифрод-решений в банках ТОП-100 в России по итогам исследования CNews Analytics.
Среди клиентов Компании BSS крупнейшие банки: ПАО «Сбербанк России», Банк ВТБ (ПАО), Банк ГПБ (АО), ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Россельхозбанк», АО ЮниКредит Банк, ПАО «АК БАРС» БАНК, ПАО АКБ «Связь-Банк», ПАО «УРАЛСИБ», Банк «Возрождение» (ПАО) и др.
Источник: Компания BSS
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