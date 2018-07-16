Компания BSS объявляет о выпуске новой версии системы «FRAUD-Анализ» v. 4.4, предназначенной для предотвращения мошенничества в системах дистанционного банковского обслуживания юридических и физических лиц.

В новой версии усовершенствована модель проверки платежей, упрощена возможность экономии клиентских лицензий, улучшена система логирования, упрощен механизм отмены сделанных изменений в интерфейсе АРМ системы.

«Для экономии банками лицензий на систему усовершенствована процедура удаления неработающих клиентов, для ряда поведенческих критериев добавлена настройка глубины анализа с любого дня в прошлом, для моделирования добавлена возможность загрузки правил групп плательщиков, для экономии дискового пространства добавлена возможность настройки автоматического удаления старых логов, для удобства работы улучшен механизм отмены изменений в АРМ системы», — комментирует плановое обновление Дмитрий Князев, заместитель директора департамента розничных продуктов Компании BSS.

Переход на версию системы «FRAUD-Анализ» v. 4.4 осуществляется с версии v. 4.3, 4.3.1 в рамках договора сопровождения.

Для получения подробной информации о системе «FRAUD-Анализ» и условиях ее приобретения обращайтесь в Управление продаж Компании BSS по тел.: +7 (495) 785-04-94, 785-04-99 или по e-mail: sale@bssys.com.

О Компании BSS

Компания BSS ─ лидер рынка разработки и внедрения систем дистанционного банковского обслуживания (ДБО) и управления финансами.

В портфеле BSS предусмотрено всё, что необходимо банкам для организации ДБО юридических и физических лиц: CORREQTS Corporate , CORREQTS Retail , BSS Business для смартфонов , «Расчетный Центр Корпорации (РЦК)» , «FRAUD-Анализ» , «Сервер Нотификации» , чат-бот , автосекретарь , интеллектуальный коллектор и др.

Достижения BSS признаны профессиональным сообществом:

Среди клиентов Компании BSS крупнейшие банки: ПАО «Сбербанк России», Банк ВТБ (ПАО), Банк ГПБ (АО), ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Россельхозбанк», АО ЮниКредит Банк, ПАО «АК БАРС» БАНК, ПАО АКБ «Связь-Банк», ПАО «УРАЛСИБ», Банк «Возрождение» (ПАО) и др.

Источник: Компания BSS