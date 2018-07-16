Правительство планирует выделять на программу повышения квалификации россиян предпенсионного возраста 5 млрд рублей в год. Об этом заявил в понедельник глава Минтруда Максим Топилин на заседании Комитета Госдумы по бюджету и налогам.



«Мы разрабатываем программу повышения квалификации для лиц, которые окажутся в предпенсионном возрасте, и правительство выделит [на нее] соответствующие средства. Мы сейчас исходим из того, что это может быть около пяти миллиардов рублей в год», — сказал министр.

Как сообщалось, 16 июня правительство РФ внесло в Госдуму пакет законопроектов об изменениях в пенсионной системе. В частности, предусматривается постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). Повышение предлагается проводить поэтапно с 2019 года. В настоящее время пенсионный возраст для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно.