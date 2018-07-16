Компания Moon Zebra установила на «блокчейн-острове» Мальте первый двусторонний биткоин-ATM. Он позволяет как покупать биткоины за фиатную валюту, так и продавать их.

Пока устройство будет работать только с BTC, но в будущем команда планирует расширить список поддерживаемых монет, сообщает Anycoin .

По словам одного из соучредителей Moon Zebra, Леона Зигмунда, биткоин-ATM определенно заставит людей больше интересоваться биткоином и криптовалютами в целом.

В компании считают, что на острове существует огромный потенциал для торговли криптовалютами.