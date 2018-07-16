На завершение жилых объектов Urban Group до конца 2018 года будет выделено 6 млрд рублей, эту сумму паритетно выделят бюджеты РФ и Подмосковья. Но для завершения всех строек Urban Group необходимо около 70,9 млрд рублей, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник в федеральном правительстве, знакомый с предварительными итогами аудита компании.

Проверка инициирована властями в мае 2018 года, когда стало очевидно, что бизнесу застройщика угрожает крах. Этому предшествовал отказ Росреестра регистрировать договоры долевого участия (ДДУ) в проектах Urban Group. Месяц спустя, в мае, Сбербанк отозвал аккредитацию по ипотечным программам в проектах застройщика.

Согласно итогам предварительного аудита Urban Group, на продаже нераспроданного жилья можно выручить 11,9 млрд рублей, в таком случае нехватка средств составит почти 59 млрд рублей. Этот дефицит планируется покрыть за счет бюджета РФ (около 15 млрд рублей), фонда (1,4 млрд рублей, на такую сумму застрахованы ДДУ, заключенные Urban Group) и бюджета Подмосковья (42,48 млрд рублей). Власти РФ направят средства на достройку жилья, бюджет региона — на жилье и инфраструктуру.

По данным аудита, с 2011 года по I квартал 2018-го Urban Group произвела расчеты на общую сумму почти 483 млрд рублей, их них 23% (112 млрд рублей), по мнению аудиторов, можно отнести к выплатам контрагентам с высокими рисками. Кроме того, многие подрядчики аффилированы с Urban Group. По словам одного из собеседников газеты, в компании зачастую неэффективно расходовались средства. Так, по данным аудиторов, Urban Group перевела в 2017 году владельцу компании Александру Долгину 152 млн рублей по договору поручительства, еще 39 млн рублей зачислены на счет его супруги Натальи Долгиной для разработки дизайна офисов продаж.

По данным другого источника, еще одна претензия — неэффективная планировка, из-за чего потери площадей у Urban Group достигли 30% (это места общего пользования).

Одна из важных претензий — завышенная себестоимость строительства. Это традиционная схема вывода средств, отмечает юрист BMS Law Firm Владимир Шалаев. По оценкам гендиректора Рейтингового агентства строительного комплекса Николая Алексеенко, завышение сметы может составлять до 10% — «это вопрос добросовестности менеджмента и наличия системы контроля».