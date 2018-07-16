Московский Кредитный Банк (МКБ) намерен выкупить собственные евробонды двух выпусков на максимальную сумму 100 млн долларов, говорится в сообщении эмитента на сайте Ирландской фондовой биржи, передает ТАСС.

К выкупу могут быть предъявлены евробонды с погашением в 2027 году (сейчас в обращении находятся бумаги на сумму 600 млн долларов) и вечные евробонды (на 700 млн долларов). Оба выпуска будут выкупаться по цене ниже номинала — в диапазоне 860—910 долларов (номинал 1000 долларов), что предусматривает премию в размере 30 долларов.

«Речь идет только о первых 10 днях. То есть тот, кто подает в первые 10 дней, получает размер выплат в диапазоне 860—910 долларов», — уточнили ТАСС в пресс-службе банка.

Таким образом, чтобы получить премию, инвесторы должны предъявить бумаги к выкупу до 27 июля включительно. Окончательный срок предъявления бумаг к выкупу — 13 августа, но тогда инвесторы не получат премию.

В конце июня наблюдательный совет МКБ утвердил программы выпуска шести серий облигаций на общую сумму 50 млрд рублей. Часть бумаг будут бессрочными, другие — 10-летними. Все они будут размещаться по закрытой подписке. Председатель правления МКБ Владимир Чубарь говорил агентству Bloomberg, что привлеченные на локальном рынке средства могут пойти на погашение части внешнего долга.

Сейчас в обращении находятся пять выпусков биржевых облигаций МКБ на общую сумму 35 млрд рублей, классический выпуск облигаций на 2 млрд рублей, пять выпусков евробондов на 2,8 млрд долларов и один рублевый выпуск евробондов на 5 млрд рублей.

Основным акционером МКБ является концерн «Россиум» Романа Авдеева (56,07% акций), в свободном обращении находится 14,63% акций.