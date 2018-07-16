Быстрый рост населения привел к значительному увеличению финансовых ресурсов Москвы за счет роста налоговых поступлений, что является позитивным фактором для кредитоспособности российской столицы, однако эта тенденция создает трудности для Московской области, которая сталкивается с необходимостью нести повышенные социальные расходы на людей, работающих в Москве, но живущих за пределами города. Об этом говорится в отчете международного рейтингового агентства Moody's Investors Service «Город Москва: быстрый рост населения является позитивным для города, но ведет к увеличению расходов Московской области».

«Высокие зарплаты в Москве привлекают трудовых мигрантов со всей России и из стран СНГ, — отмечает один из авторов отчета, вице-президент — старший аналитик агентства Moody's Семен Исаков. — Они вносят значительный вклад в экономику города Москвы, однако не требуют от городского бюджета значительного повышения расходов на социальную сферу. Стремясь найти работу в Москве, мигранты селятся в том числе в Московской области, где более низкая стоимость жилья».

Растущее население области вносит вклад в основном в экономику Москвы и пополняет ее бюджет, при этом расходы на социальное обеспечение в обоих регионах осуществляются в равной мере. Это означает, что доходная часть бюджета Москвы растет быстрее, чем расходная.

Рост работоспособного населения Москвы ведет к увеличению ее доходов, поскольку подоходный налог с физических лиц, работающих в городе, составляет около 40% в структуре доходов города, поясняют аналитики. Все это дополняет рост доходов от продолжающегося роста экономики города, который в период с 2012 по 2017 год составил в среднем 1% в год. При этом Москва не испытывает значительной потребности в увеличении расходов на социальную сферу, связанных с ростом населения, в силу уже достаточно высокого уровня жизни и относительно развитой инфраструктуры.

Несмотря на то, что благодаря росту населения экономика Московской области растет на 1—2% быстрее, чем в среднем по России, такой рост экономики не соответствует росту рабочей силы, поскольку многие приезжие работают в Москве. Результатом роста населения области стал лишь ограниченный рост налоговых поступлений от налога на доходы физических лиц, которые в 2017 году составляли 37% в структуре налоговых доходов Московской области. Выгоды от роста экономики почти полностью нивелируются необходимостью увеличивать расходы на развитие инфраструктуры и строительство объектов социальной сферы, заключают в Moody's.



«Поскольку приток мигрантов в Московскую область продолжится, необходимость в повышении капитальных и операционных расходов будет оказывать значительное давление на бюджет области. Несмотря на то, что в настоящее время Московская область справляется с необходимостью в повышении расходов, такая ситуация вряд ли это позволит обеспечить значительный профицит бюджета, по крайней мере в среднесрочной перспективе. При отсутствии серьезных налоговых или бюджетных реформ тенденция на увеличение социального неравенства будет продолжаться и может даже усилиться в ближайшие годы. Это приведет к еще большему росту населения города Москвы с соответствующими последствиями для кредитоспособности как Москвы, так и Московской области», — прогнозирует рейтинговое агентство.