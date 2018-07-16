Поправки в законопроект, регулирующий взаимодействие аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов с ЦБ, о возможности регулятора выдавать кредиты Агентству по страхованию вкладов (АСВ) на любые цели повысит гибкость финансирования агентства. Об этом журналистам сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

«Это просто повышает гибкость, сейчас (ЦБ выдает кредиты АСВ) только на наполнение фонда страхования вкладов и на санацию тех банков, в которых агентство проводит санацию. А если в тех банках недостаточно средств оказалось в остатке и появляются проблемы, то нельзя на это кредит давать. Поэтому просто повышает гибкость», — пояснил Моисеев.

Ранее комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил ряд поправок к законопроекту о взаимодействии Банка России и аудиторских организаций. Среди поправок депутатов, которые вошли в текст проекта закона ко второму чтению, — возможность регулятора выдавать кредиты АСВ на любые цели.