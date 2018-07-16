Минэкономразвития подготовило предложения по поддержке малого и среднего бизнеса (МСБ) в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

По его словам, среди предложений есть упрощение налоговой отчетности, расширение доступа к имуществу на льготных условиях, включая доступ к земле, активизация цифровых платформ поддержки, автоматизация отчетности о продажах, о самозанятых, совершенствование системы закупок госкомпаниями, и целый ряд других идей, сообщает ТАСС .

Также предполагается расширить долю МСБ в несырьевом секторе, увеличить банковское кредитование и закупки со стороны госкомпаний.

«Для малого и среднего бизнеса была сознала инфраструктура поддержки, профильная корпорация развития, гарантийная система. Мы занимаемся снижением ставок по кредитам. В качестве покупателей привлечены госкомпании, запущен приоритетный проект, но его действие заканчивается в 2019 году», - добавил Медведев.