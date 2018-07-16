Минэкономразвития подготовило предложения по поддержке малого и среднего бизнеса (МСБ) в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Об этом сказал премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

«Есть предложения, которые подготовило Минэкономразвития по структуре и наполнению национального проекта. Это и упрощение налоговой отчетности, и расширение доступа к имуществу на льготных условиях, включая доступ к земле, активизация цифровых платформ поддержки, автоматизация отчетности о продажах, о самозанятых, совершенствование системы закупок госкомпаниями, и целый ряд других идей», — сказал он.

Премьер напомнил, что главный целевой показатель национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» определен майским указом президента — увеличение численности занятых в МСБ и индивидуальных предпринимателей до 25 млн человек. На сегодняшний день таковых, согласно документам ФНС, 19,2 млн человек, заметил он.

Также предполагается расширить долю МСБ в несырьевом секторе, увеличить банковское кредитование и закупки со стороны госкомпаний. «Для малого и среднего бизнеса были созданы инфраструктура поддержки, профильная корпорация развития, гарантийная система. Мы занимаемся снижением ставок по кредитам. В качестве покупателей привлечены госкомпании, запущен приоритетный проект, но его действие заканчивается в 2019 году», — добавил Медведев.