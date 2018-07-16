Инвестиционная компания BlackRock сформировала рабочую группу, которая должна выяснить, какие выгоды способен получить крупнейший в мире управляющий активами от вхождения в сектор криптовалют. В группу вошли эксперты из разных областей бизнеса. Они должны собрать сведения о криптовалютах, лежащей в их основе инфраструктуре и технологии блокчейн. О результатах исследования специалисты отчитаются руководству BlackRock.

Пресс-секретарь BlackRock сообщила, что компания рассматривает технологию блокчейн уже несколько лет, однако отказалась давать комментарий по поводу криптовалют, сообщает РБК .