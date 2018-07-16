Одна из крупнейших криптовалютных бирж Южной Кореи, Bithumb, планирует выйти на рынки Японии и Таиланда.

Как сообщает Anycoin , в Таиланде биржа уже учредила дочернюю компанию Bithumb (Thailand) Company Limited и обратилась в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) страны. Также создан сайт для местной торговой площадки, начать работу она должна в конце октября.

В Японии Bithumb обратилась в Агентство по финансовым услугам (FSA) за разрешением на открытие криптобиржи в стране с намерением начать работу в феврале следующего года.